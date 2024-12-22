Мошенники используют подставные сайты для продажи несуществующих билетов в Псковский драмтеатр

19:18, 22 декабря 2024, ПАИ

Мошенники используют подставные сайты для продажи несуществующих билетов в Псковский драмтеатр. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина.

«Всё чаще мы слышим, что мошенники предлагают купить билеты на подставных сайтах, по телефону или даже на дому», - отметили в театре.

При этом в учреждении отметили, что безопасно купить билеты можно только на трех площадках: официальном сайте театра, сайтах «Афиша» и «Яндекс.Афиша».

«Обязательно убедитесь, что сайт безопасен (в адресной строке будет drampush.ru, сайт будет наполнен контентом, на нем будет подробная информация об артистах и репертуаре, новости), потому что мы неоднократно обнаруживали мошеннические платформы, на которых продавались билеты якобы на мероприятия театра, причем по завышенным ценам», - подчеркнули в театре.

Кроме того, в театре только одна касса, которая располагается в главном здании на улице Пушкина, 13.

«Если вам звонят по телефону от имени театра и просят сообщить ваши личные или банковские данные – это мошенники. Дистанционно мы можем забронировать вам места, а выкупите вы их сами – в кассе или онлайн. Да, мы можем позвонить вам и предупредить об изменениях в репертуаре, но менеджер никогда не попросит данных, например, вашей карты.», - предостерегли в пресс-службе театра.

Кроме того, в драмтеатре нет распространителей, а сотрудники не приносят билеты домой и не продают на улицах – купить билеты можно только в кассе или онлайн.