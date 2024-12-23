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Военкор Дмитрий Кулько снимет новый репортаж о героях 76-й гвардейской дивизии

Военкор Дмитрий Кулько собирается снять новый репортаж о военнослужащих 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, которые сейчас исполняют свой воинский долг. Об этом он рассказал телеканалу «Первый Псковский».

«Ребята отважно сражаются. Знаю их лично, дружу. Созваниваюсь с ними. Герои там служат», – сказал он.

Напомним, Дмитрий Кулько был одним из ведущих большой пресс-конференции Владимира Путина в минувший четверг. Президент упомянул 76-ю дивизию в числе воинских соединений, которые выбивают врага из Курской области. «Сейчас 155-я бригада воюет в Курской области, выдавливает, выбивает противника с нашей территории. Конечно, они там не одни, там воюет ещё 810-я бригада морской пехоты Черноморского флота, 76-я и 106-я дивизии ВДВ, мотострелки, мотопехота группировки «Север». Все воюют в прямом смысле слова героически. И в данный момент они ведут бой. Пожелаем им всем – и тем, кто воюет в Курской области, и тем, кто воюет на всей линии фронта, – удачи, победы и возвращения домой», – сказал глава государства во время пресс-конференции.

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Военкор Дмитрий Кулько снимет новый репортаж о героях 76-й гвардейской дивизии

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