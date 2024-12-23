Пскович стал призёром всероссийских соревнований по гребле-индор

10:35, 23 декабря 2024, ПАИ

Пскович Артемий Усанов стал призёром всероссийских соревнований по гребному спорту «Кубок Петра Великого» в дисциплине «гребля-индор». Старты прошли в Липецке 22 декабря, сообщили ПАИ в Центре спортивной подготовки Псковской области.

В соревнованиях участвовали 340 спортсменов из 21 региона страны, в том числе псковичи Артемий Усанов и Владислав Забродин.

По итогам состязаний Артемий Усанов завоевал серебро среди юношей до 17 лет, где участвовали 74 спортсмена. Забродин стал 14-м из 56 гребцов до 19 лет. Псковичи на этих соревнованиях установили личные рекорды.

Тренируются спортсмены под руководством Сергея Николаева.

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