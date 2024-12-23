303 тысячи рублей задолжал своим детям 26-летний житель Пыталовского округа

10:25, 23 декабря 2024, ПАИ

В отношении 26-летнего жителя Пыталовского округа возбуждено уголовное дело по факту неуплаты без уважительных причин в нарушение решения суда алиментов на содержание несовершеннолетних детей. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре муниципалитета.

Установлено, что на основании судебного приказа мужчина должен был выплачивать алименты в пользу бывшей супруги на содержание двух своих несовершеннолетних детей в размере 1/3 части всех видов заработка ежемесячно до их совершеннолетия.

24 августа 2022 года возбуждено исполнительное производство, 13 сентября 2023 года мужчина привлечен к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ за неуплату алиментов, ему назначено наказание в виде обязательных работ на срок 70 часов.

Но с октября 2023 года по август 2024-го алименты он не выплачивал, задолженность составила 303 тысячи 591 рубль 01 копейку.

Санкция ч. 1 ст. 157 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до одного года. Ход и результаты расследования уголовного дела взяты прокуратурой на контроль.