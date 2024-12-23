Мокрый снег и гололедица ожидаются в Псковской области 24 декабря
24 декабря в Псковской области ожидается облачная погода. В большинстве районов пройдут небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. На дорогах местами гололедица. Об этом ПАИ сообщили в региональном ГУ МЧС России.
Будет дуть южный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области в течение суток -4...+1 градус. Атмосферное давление ниже нормы.
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