Мокрый снег и гололедица ожидаются в Псковской области 24 декабря

11:36, 23 декабря 2024, ПАИ

24 декабря в Псковской области ожидается облачная погода. В большинстве районов пройдут небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. На дорогах местами гололедица. Об этом ПАИ сообщили в региональном ГУ МЧС России.

Будет дуть южный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области в течение суток -4...+1 градус. Атмосферное давление ниже нормы.