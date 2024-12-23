Какие существуют новогодние мошеннические схемы и как не стать их жертвой: советы эксперта

13:18, 23 декабря 2024, ПАИ

Как мошенники наживаются на новогодних хлопотах людей, рассказал эксперт отделения по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Александр Иванов в программе «Копилка» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Активность мошенников перед праздниками только возрастает», – отметил спикер. Помимо приятных новогодних хлопот появляются и существенные траты на украшения, праздничные костюмы и подарки, поэтому люди стараются сэкономить где можно – этим злоумышленники и пользуются. «Они копируют сайты магазинов и маркетплейсов, подделывают сервисы по продаже билетов на концерты или детские ёлки и предлагают супервыгодные цены», – перечислил Александр Иванов. Также перед праздниками появляется множество телеграм-ботов, которые предлагают подарочные карты разных магазинов за полцены: их активация происходит по ссылке, при переходе на которую человек попадает на так называемый фишинговый сайт, созданный специально для кражи данных банковских карт.

Эксперт настоятельно рекомендует проверять сайт перед заказом: «Убедитесь, что он начинается с https, а в адресной строке есть значок закрытого замка – иначе соединение не защищено и вводить данные карты на таком ресурсе опасно». Также он посоветовал завести отдельную карту для онлайн-покупок и пополнять её только тогда, когда нужно оплатить товар.

«Для того чтобы оказаться обманутым, необязательно совершать покупки – потерять деньги можно даже при голосовании за новогодний стишок», – рассказал эксперт. Перед новогодними праздниками люди часто получают СМС с просьбой проголосовать за детей, участвующих в конкурсах, и если человек нарвётся на мошенников, то он отдаст не только свой голос, но и деньги. «При переходе на ссылку потенциального поздравления от ребёнка человек рискует скачать на своё устройство вирус, который даст преступникам полный доступ к гаджету, в том числе к банковским приложениям», – объяснил экономист.

Основная причина потери денег в предновогодней суете – утрата бдительности, отметил гость студии. «Мой главный совет – будьте внимательны и никогда не переходите по сомнительным ссылкам», – призвал он граждан.