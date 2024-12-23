Мошенник вынудил жительницу Пскова перевести ему 1 млн 800 тысяч рублей

12:31, 23 декабря 2024, ПАИ

Мошенник вынудил жительницу Пскова перевести ему 1 млн 800 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщили ПАИ в прокуратуре города.

В Telegram неизвестный под видом сотрудника Центрального банка РФ под предлогом перевода денег на «безопасный счет» украл у псковички 1 млн 800 тысяч рублей, которые потерпевшая перевела на разные банковские счета.

Санкция ч. 4 ст. 159 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.