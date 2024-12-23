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Общество

Псковские школьники составили необычные письма для бойцов в зоне СВО

Ученики школы № 47 в Пскове вместе с воспитанниками и педагогами школьного отделения Центра лечебной педагогики решили поздравить с наступающими праздниками наших бойцов в зоне СВО, сообщили ПАИ в региональном филиале фонда «Защитники Отечества».

Фото филиала фонда «Защитники Отечества»

К школьникам присоединился ветеран специальной военной операции, награждённый медалью «За отвагу», Валерий Хруцкий.

«Ребята с интересом рассматривали его форму, награды, расспрашивали о профессии военного. Ветеран изучил альтернативные и дополнительные формы коммуникации (АДК), используемые при взаимодействии с детьми с различными речевыми нарушениями, – рассказали в фонде. – Все вместе написали АДК-письмо солдатам: с помощью пиктограмм дети поздравили наших защитников с наступающим Новым годом, пожелали здоровья, счастья, мира, любви и главное – поскорее вернуться домой».

Валерий Хруцкий собрал все письма и пообещал организовать доставку поздравлений по назначению.

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