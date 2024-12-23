Молодая печерянка фиктивно зарегистрировала гражданина Таджикистана
Факт фиктивной регистрации иностранного гражданина выявили полицейские в Печорском муниципальном округе, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
По имеющимся данным, в ноябре этого года 20-летняя жительница Печорского округа фиктивно оформила гражданина Таджикистана без его фактического пребывания по месту регистрации. Обстоятельства произошедшего выясняют правоохранительные органы.
Напомним, что в соответствии со статьёй 322.3 УК РФ правонарушителей могут оштрафовать на сумму до 500 тысяч рублей. Также за это нарушение могут грозить принудительные работы на срок до трёх лет с лишением права несколько лет занимать определённые должности и заниматься определённой деятельностью или лишение свободы на срок до трёх лет.
Комментарии: 0 Обсудить >>>