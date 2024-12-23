Мемориальную доску кавалеру ордена Мужества Алексею Стаканову открыли в Пскове

14:43, 23 декабря 2024, ПАИ

Мемориальную доску кавалеру ордена Мужества (посмертно), гвардии рядовому Алексею Стаканову открыли на здании школы № 2 в Пскове сегодня, 23 декабря, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ





Чин освящения и заупокойную литию совершил настоятель храма Святых Михаила и Гавриила Архангелов отец Георгий Быков.

Открыли доску мама героя Ирина Стаканова и заместитель председателя Псковской городской Думы Владимир Воробьёв. «Алексей Андреевич – настоящий русский солдат. Он добровольно пошёл защищать Родину и всех нас. Он был настоящим воином, который не жалел себя в бою. Алексей выбрал свой путь для того, чтобы защитить Россию, и он отдал свою жизнь за мир без нацизма. Он всегда будет жить в нашей памяти, а мы его никогда не забудем», – отметил Владимир Воробьёв.

Также к участникам мероприятия обратился участник СВО, кавалер ордена Мужества Сергей.

«Этот человек действительно является большим примером мужества и героизма как для вас, так и для нас, для тех, кто сейчас ведет боевые действия, защищая нашу Родину. Его имя не будет забыто и всегда будет в наших сердцах. Благодаря таким бойцам, воинам, как Алексей, враг будет разбит и победа будет за нами», – заверил он.