Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Мемориальную доску кавалеру ордена Мужества Алексею Стаканову открыли в Пскове

Мемориальную доску кавалеру ордена Мужества (посмертно), гвардии рядовому Алексею Стаканову открыли на здании школы № 2 в Пскове сегодня, 23 декабря, передаёт корреспондент ПАИ.

  • Мемориальную доску кавалеру ордена Мужества ​Алексею Стаканову открыли в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Мемориальную доску кавалеру ордена Мужества ​Алексею Стаканову открыли в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Мемориальную доску кавалеру ордена Мужества ​Алексею Стаканову открыли в Пскове
    Фото: ПАИ

Чин освящения и заупокойную литию совершил настоятель храма Святых Михаила и Гавриила Архангелов отец Георгий Быков.

Открыли доску мама героя Ирина Стаканова и заместитель председателя Псковской городской Думы Владимир Воробьёв. «Алексей Андреевич – настоящий русский солдат. Он добровольно пошёл защищать Родину и всех нас. Он был настоящим воином, который не жалел себя в бою. Алексей выбрал свой путь для того, чтобы защитить Россию, и он отдал свою жизнь за мир без нацизма. Он всегда будет жить в нашей памяти, а мы его никогда не забудем», – отметил Владимир Воробьёв.

Также к участникам мероприятия обратился участник СВО, кавалер ордена Мужества Сергей.

«Этот человек действительно является большим примером мужества и героизма как для вас, так и для нас, для тех, кто сейчас ведет боевые действия, защищая нашу Родину. Его имя не будет забыто и всегда будет в наших сердцах. Благодаря таким бойцам, воинам, как Алексей, враг будет разбит и победа будет за нами», – заверил он.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












23 декабря 2024

Будущее уже наступило
23 декабря 2024

Экономисты нужны везде: как готовят специалистов в Великолукской сельхозакадемии
23 декабря 2024

Новые нацпроекты должны стартовать с 1 января – Владимир Путин
23 декабря 2024

Борис Елкин: Мы не хотим, чтобы барсики становились массовым продуктом на каждом углу
23 декабря 2024

Мемориальную доску кавалеру ордена Мужества Алексею Стаканову открыли в Пскове
23 декабря 2024

В перспективе в центре Пскова появится архитектурная подсветка жилых домов
23 декабря 2024

Количество ТОС в Пскове выросло в пять раз
23 декабря 2024

Вопросы привлечения школьников для обучения на педагогов обсудили в Пскове

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...