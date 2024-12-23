Подведены итоги женского чемпионата Псковской области по футзалу

15:09, 23 декабря 2024, ПАИ

Подведены итоги женского чемпионата Псковской области по футзалу, который прошёл в спорткомплексе «Писковичи» 20 и 21 декабря. Об этом ПАИ сообщили в Федерации футбола Псковской области.



Фото: Федерация футбола Псковской области



Фото: Федерация футбола Псковской области



Фото: Федерация футбола Псковской области



Фото: Федерация футбола Псковской области



Фото: Федерация футбола Псковской области



Фото: Федерация футбола Псковской области











В соревнованиях участвовало семь команд из Пскова и Бежаниц. Победу одержал бежаницкий «Штурм», второе место досталось клубу «Псков», а замкнул тройку лидеров псковский коллектив «Россиянка».

В индивидуальных номинациях лучшим вратарём признали Карину Васильеву из клуба «Псков», а лучшим игроком соревнований стала представительница «Штурма» Валерия Воднева.

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