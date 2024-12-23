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Экономика

Фонд развития промышленности Псковской области в 2025 году получит дополнительную докапитализацию в размере 400 млн рублей

Фонд развития промышленности Псковской области в 2025 году получит дополнительную докапитализацию в размере 400 миллионов рублей. Об этом рассказала генеральный директор Фонда инвестиционного развития региона Екатерина Ершова в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Екатерина Ершова. Фото: ПАИ

Мощным толчком для тесной работы и общения с производителями послужила докапитализация фонда развития промышленности, отметила она. «В 2025 году будет произведена дополнительная докапитализация в размере 400 миллионов рублей», – сообщила гостья эфира. Она порекомендовала местному бизнесу подавать заявки на проект уже сейчас, чтобы успеть занять свою долю средств.

Екатерина Ершова акцентировала внимание, что после подачи заявки не нужно моментально «приступать к действиям». «Сейчас по данному направлению работы нам хотелось бы обмениваться мнениями и планами, чтобы оценить обстановку на территории всего региона», – добавила она.

Генеральный директор Фонда инвестиционного развития призывает занимать свою нишу на рынке, так как ставка по льготному заёмному финансированию сейчас составляет от 1 до 5%. Из-за контраста с ключевой ставкой, которую Банк России сохранил на уровне 21 %, производители стали чаще обращаться и продумывать свои намерения в отношении развития собственного бизнеса.

Также в Фонде инвестиционного развития существует лимит по заявкам. «Это ниша от пяти до 100 миллионов рублей. Также у нас существует фонд развития промышленности, который работает уже с крупными производителями и с объёмом заявок на сумму свыше 100 миллионов рублей», – объяснила Екатерина Ершова. Она рассказала, что объём выданных региональным фондом средств в 2024 году абсолютно разный – начиная от семи миллионов рублей и доходя до десятка миллионов рублей.

Напомним, что докапитализация фонда за 2024 год составила 300 миллионов рублей, а это 80 % от капитализации фонда за все предыдущие годы.

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