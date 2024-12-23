Личный кабинет инвестора «Зелёный коридор» функционирует в Псковской области

17:12, 23 декабря 2024, ПАИ

Личный кабинет инвестора, упрощающий коммуникацию внутри региональной системы, функционирует в Псковской области. Об этом рассказала гендиректор областного фонда инвестиционного развития Екатерина Ершова в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Новое программное обеспечение «Зелёный коридор», созданное по поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, облегчает процесс коммуникации потенциального инвестора, который желает реализовать свой проект на территории Псковской области, со всеми заинтересованными инстанциями. «Это поручение было исполнено. Мы взяли лучшую практику Ленинградской области. Сейчас ведём работу по адаптации этой системы в специфику нашего субъекта, потому что алгоритмы разные, но единая концепция заключается в том, что заявления от инвесторов, которые поступают, можно просто посмотреть через телефон», – сказала Екатерина Ершова.

«К примеру, это помогает мне, когда сразу нескольким коллегам надо сообщить информацию не только внутри моего учреждения, но также чтобы об этом узнали и органы исполнительной власти, что что-то по отношению к проекту произошло. Там остаётся электронный след всех манипуляций. Это электронный архив инвестора. Когда инвестор обращается к нам, мы, как представители, вступаем в коммуникацию с органами исполнительной власти, местного самоуправления, ресурсоснабжающих организаций. Это личный кабинет каждого инвестора», – резюмировала гостья студии.

Напомним, что докапитализация фонда развития промышленности в 2025 году вырастет на 100 миллионов рублей – до 400 миллионов рублей. Также Екатерина Ершова рекомендует местному бизнесу подавать заявки на свой проект уже сейчас, так как ставка по льготному заёмному финансированию сейчас составляет от 1 до 5 %.