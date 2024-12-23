Пять лет колонии грозит псковичке за желание отомстить кафе ложным сообщением о взрывчатке

17:09, 23 декабря 2024, ПАИ

Пять лет колонии грозит псковичке за желание отомстить кафе ложным сообщением о взрывчатке, сообщили ПАИ в прокуратуре Пскова.

22 ноября нетрезвую псковичку выпроводили из кафе сотрудники заведения. Женщина разозлилась и позвонила на номер 112 с сообщением о том, что кафе заминировано. Эта информация не подтвердилась.

На допросе псковичка рассказала, что хотела отомстить сотрудникам кафе.

Санкция ч. 2 ст. 207 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Ход и результаты расследования уголовного дела взяты прокуратурой города на контроль.