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Общество

Новые музыкальные инструменты и интерактивная панель: в учреждениях допобразования Пскова – обновление

Новые музыкальные инструменты поступили в детскую музыкальную школу № 5 и детскую школу искусств в Пскове в преддверии Нового года. Об этом глава Пскова Борис Елкин сообщил в своём телеграм-канале.

Фото здесь и далее из телеграм-канала Бориса Елкина

«Внимание к дополнительному образованию детей очень важно. Поэтому каждый год мы выделяем средства на развитие наших учреждений культуры», – отметил глава Пскова.

К 50-летию новые музыкальные инструменты получила детская школа искусств: это баян «Тула» и набор жалеек для занятий на народном отделении. А в фойе школы установлена интерактивная панель, которая поможет учащимся и родителям быстрее получать информацию.

Обновилась и детская музыкальная школа № 5 – единственная в Псковской области специализированная духовая школа, которая в этом году отметила 35-летний юбилей. В школе провели капремонт крыши здания, отремонтировали коридоры и кабинеты, а также заменили пожарную сигнализацию. А в преддверии Нового года учреждение культуры пополнилось двумя новыми музыкальными инструментами –электронным фортепиано и синтезатором.

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