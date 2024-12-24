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Общество

Житель Красногородска может отправиться в колонию за угрозы в адрес жены

В отношении жителя Красногородска, угрожавшего жене, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы). Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре муниципалитета.

В ноябре мужчина в состоянии алкогольного опьянения замахнулся ножом на свою жену, сопровождая свои действия словесными угрозами об убийстве. Наличие у мужчины видимых признаков агрессии, присутствие в руке ножа, угрозы убийством стали основанием для того, что потерпевшая испугалась за свою жизнь и здоровье.

Санкция части 1 статьи 119 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в прокуратуре района.

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