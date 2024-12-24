Александр Котов – о преобразовании Гдовского района в округ: Подействовал пример соседей

17:04, 24 декабря 2024, ПАИ

Почему муниципальные депутаты решились на преобразование Гдовского района в округ, объяснил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Мне кажется, что в первую очередь подействовал пример соседей. Когда противники преобразования организовали протест, по их мнению массовый, на самом деле это была дезинформация населения: мол, не соглашайтесь, местное самоуправление будет ликвидировано, у вас не будет никакой самостоятельности, а вы же депутаты, вы тут все решаете. Была сделана подмена понятий. Когда волостные депутаты посмотрели, что происходит вокруг, они увидели, что не развалилось местное самоуправление в соседнем Стругокрасненском районе, в Плюсском, а наоборот, довольно успешно работают они в системе округов. Я думаю, это подействовало», – пояснил он.

Также на решение преобразовать муниципалитет в округ подействовали и выборы нового главы. «Сейчас глава – Иван Мешков, он заинтересованный человек, с горящими глазами. У него пока глаза горят, мне кажется, что и его работа подвигла к тому, что они приняли это решение», – отметил Александр Котов.

В Гдовском районе были распространены ложные посылы о самостоятельности муниципалитета, добавил он. «Самостоятельным можно быть тогда, когда у тебя есть прочный и основательный фундамент. Прежде всего финансовая обеспеченность, когда в состоянии обеспечить финансирование решения всех проблем, которые есть на территории. Тогда можно говорить о самостоятельности, и то с большой долей условности. Без большой команды невозможно решить никакие вопросы, даже если у тебя есть достаточное количество финансовых средств. А заявлять о самостоятельности и идти к губернатору с просьбой, чтобы дали денег, – в моем понимании это не вяжется», – сказал гость программы.

Гдовские депутаты правильно оценили свое положение и приняли решение, отметил он. «Мы будем им помогать пройти по пути преобразования в округ. Надо поддерживать такие муниципалитеты, которые сами заинтересованы в своем развитии», – заключил спикер Собрания.