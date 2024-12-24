В России обсуждают ограничения на звонки и голосовые сообщения из-за границы

10:57, 24 декабря 2024, ПАИ

В России обсуждают ограничения в мессенджерах на звонки и голосовые сообщения из-за границы. Роскомнадзор и Минцифры рассматривают два варианта – блокировка звонков из-за границы или полный запрет голосового трафика, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По словам экспертов, доля мошеннических звонков в мессенджерах за три года выросла с 1 % до 40 %. При этом большинство из них поступает из-за рубежа.

Операторы не могут самостоятельно блокировать такой трафик – он зашифрован. Для борьбы с мошенничеством операторы используют технологии, которые позволяют помечать подозрительные звонки в мессенджерах, но это требует согласия пользователей на предоставление доступа к ним.

Регулирование возможно на уровне Роскомнадзора – ведомство может использовать спецоборудование для обнаружения и блокировки таких звонков – или при участии самих мессенджеров.

Окончательное решение о введении ограничений пока не принято. В Минцифры заявили, что пока не «разрабатывают нормативных документов, ограничивающих голосовой трафик в мессенджерах», и добавили, что «открыты к предложениям отрасли». В Роскомнадзоре информацию не прокомментировали.