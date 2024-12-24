Часть объектов Псковского музея закроется на санитарные дни

11:35, 24 декабря 2024, ПАИ

Часть объектов Псковского музея-заповедника закроется на санитарные дни. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения.

25 декабря не будет работать музейный комплекс «Двор Постникова». 26 декабря – главное здание Псковского музея-заповедника; Картинная галерея Псковского музея-заповедника; Поганкины палаты; Палаты у Сокольей башни; Приказная палата Псковского кремля; Власьевская башня; Плоская башня; музейный комплекс «Варлаамовская башня»; мемориальный музей-квартира Ю. П. Спегальского; музей-квартира В. И. Ленина; музей-усадьба М. П. Мусоргского; музей-усадьба С. В. Ковалевской; Музей истории города Печоры.

27 декабря закроется музей-усадьба Н. А. Римского-Корсакова. 31 декабря – Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря.