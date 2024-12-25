Михаил Ведерников: Многодетная семья – это круто, здорово, модно и всем к этому нужно стремиться

18:04, 25 декабря 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в интервью телеканалу «Первый Псковский» назвал популяризацию института семьи главным итогом уходящего Года семьи.

«Самое главное, что нам удалось сделать в этом году всем вместе при поддержке федерального центра с нашими замечательными многодетными семьями, – показать, что многодетная семья – это круто, здорово, модно и всем к этому нужно стремиться», – подчеркнул губернатор.

Михаил Ведерников также добавил, что в Год семьи в Псковской области прошло множество тематических мероприятий, благодаря которым вниманием и новыми мерами поддержки оказались охвачены сотни тысяч людей. «Я уже говорил в бюджетном послании о том, что будут введены ещё три дополнительные меры поддержки института материнства, детства, поддержки беременных женщин. В общей сложности на эти цели регион получит более 170 млн рублей из федерального центра», – напомнил Михаил Ведерников.

Ранее сообщалось, что новая редакция программы повышения рождаемости в Псковской области включает создание в женских консультациях служб, обеспечивающих подготовку семьи к рождению ребёнка, компенсацию 100 % стоимости обучения в вузах и ссузах одного из детей многодетных семей, выплату 300 тысяч рублей при рождении третьего или последующего ребёнка в молодой семье в сельской местности, выплату 100 тысяч рублей при постановке на учёт по беременности женщин, обучающихся по очной форме.

Большое интервью с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым смотрите сегодня на телеканале «Первый Псковский» после вечернего выпуска новостей.