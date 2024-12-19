Средства на новые меры поддержки рождаемости заложены в проект бюджета Псковской области на 2025 год

10:49, 19 декабря 2024, ПАИ

По социальному блоку проектом бюджета Псковской области на 2025 год предусмотрено 6,4 млрд рублей. Софинансирование федерального бюджета – 1,3 млрд рублей. По сравнению с текущим годом расходы предлагается увеличить на 362 млн рублей. Об этом на сессии областного Собрания сегодня, 19 декабря, сообщил губернатор Михаил Ведерников, передаёт корреспондент ПАИ.

Рост расходов предусматривает индексацию денежных выплат на 4,5 %, а также мероприятия новой редакции региональной программы повышения рождаемости, отметил глава региона.

Новая редакция программы включает создание в женских консультациях служб, обеспечивающих подготовку семьи к рождению ребёнка; компенсацию 100 % стоимости обучения в вузах и ссузах одного из детей многодетных семей; выплату 300 тысяч рублей при рождении третьего или последующего ребёнка в молодой семье в сельской местности; выплату 100 тысяч рублей при постановке на учёт по беременности женщине, обучающейся на очной форме.

Напомним, что депутаты областного Собрания рассматривают проект бюджета региона на 2025-й и плановый период 2026–2027 годов во втором и третьем чтениях.