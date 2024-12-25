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Общество

Михаил Ведерников назвал инвестора, который может вложить в экономику Псковской области более 200 миллиардов рублей

Крупный инвестор - производитель минеральных удобрений может появиться в ОЭЗ «Моглино», заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в интервью телеканалу «Первый Псковский».

Фото: ПАИ

Инвестпроект, который обсуждается сейчас с потенциальным инвестором, рассчитан до 2035 года. Сумма инвестиций составляет более 200 млрд рублей. При этом, по словам главы региона, речь идет о производстве минеральных удобрений.

«Немного сейчас всех смущает ключевая ставка. Но мы договорились с инвестором, что пока будем заниматься вопросом проектирования и будем отрабатывать федеральные механизмы поддержки. Пока разговор достаточно предметный», - отметил он.

Кроме того, для того чтобы начать работу в этом направлении, необходимо было поручение президента. Сейчас в рамках этого поручения идет работа с профильными министерствами и инвестором.

«Проект непростой, сложный, но абсолютно перспективный. Надеюсь, что удастся его реализовать. Для региона это будет важнейший элемент собственной доходной базы», - подчеркнул Михаил Ведерников.

Отметим, производство может развернуться на потенциально третьей площадке ОЭЗ «Моглино».

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