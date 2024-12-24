В «Экогрупп» назначили ответственных за вывоз ТКО в праздничные дни
Ответственных за вывоз ТКО в праздничные дни назначили в ООО «Экогрупп». Об этом ПАИ сообщили в компании.
«В каждом районе области назначены ответственные, которые будут следить за вывозом ТКО в праздничные дни», - отметили в «Экогрупп».
Также определены дежурные экипажи, которые смогут выйти из резерва на маршруты в случае непредвиденных ситуаций.
Более подробная информация будет размещена в группе и на официальном сайте компании.
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