В «Экогрупп» назначили ответственных за вывоз ТКО в праздничные дни

16:45, 24 декабря 2024, ПАИ

Ответственных за вывоз ТКО в праздничные дни назначили в ООО «Экогрупп». Об этом ПАИ сообщили в компании.

«В каждом районе области назначены ответственные, которые будут следить за вывозом ТКО в праздничные дни», - отметили в «Экогрупп».

Также определены дежурные экипажи, которые смогут выйти из резерва на маршруты в случае непредвиденных ситуаций.

Более подробная информация будет размещена в группе и на официальном сайте компании.