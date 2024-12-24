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Общество

Как не попасть на удочку телефонных террористов, рассказал псковский губернатор

Как не попасть на удочку телефонных террористов, рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём телеграм-канале.

Фото: ПАИ

«Вы все читаете новости и видите, как активизировались телефонные террористы. Схема такая: потерпевшим поступает звонок, преступники представляются сотрудниками официальных структур. Сообщают, что аккаунт жертвы на «Госуслугах» взломан, на жертву оформлен кредит, деньги ушли на финансирование террористов. Далее путём психологических манипуляций убеждают поджигать объекты, взрывать фейерверки в общественных местах», - описал методы мошенников губернатор.

Михаил Ведерников попросил отнеситесь к этой угрозе серьёзно и рекомендовал не отвечать на звонки неизвестных и не следовать их указаниям.

«Будьте бдительны и отдельно проговорите этот вопрос с родными и близкими. В случае подозрительных звонков сразу же выходите на связь с правоохранителями. Вам обязательно помогут», - подчеркнул губернатор.

Телефоны оперативных служб:

УФСБ России по Псковской области - 8 (8112) 72-52-00 и 8 (8112) 66-22-66;

УМВД России по Псковской области - 8 (8112) 66-16-49 и 8 (8112) 59-22-33.

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