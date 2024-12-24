Новогодняя ёлка для детей участников СВО прошла в Острове
Благотворительная новогодняя ёлка для детей участников специальной военной операции состоялась в центре культуры «Юбилейный» в Острове, пишет газета «Островские вести».
«Островские артисты подарили малышам и их родителям настоящую новогоднюю сказку. Они подготовили для них праздничное представление с участием сказочных героев, в ходе которого на сцену вышли коварные разбойники, Баба-яга и Леший, сторожевой пёс Шарик, Котик и другие», – отметили в газете.
После представления дети вместе с Дедом Морозом зажгли ёлку и продемонстрировали свои новогодние наряды.
«Около ёлки собрались нарядные снежинки, грозный Ниндзя, русский Богатырь, бурый Мишка, Человек-паук и другие герои сказок и мультфильмов», – подчеркнули в газете.
Дети вместе с аниматорами водили хороводы, танцевали, пели новогодние песни и играли в зимние игры, а потом Дед Мороз вместе со своими помощниками выслушал всех ребят, которые подготовили для него стихи, и подарил всем детям подарки.
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