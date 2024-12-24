Новогодняя ёлка для детей участников СВО прошла в Острове

17:54, 24 декабря 2024, ПАИ

Благотворительная новогодняя ёлка для детей участников специальной военной операции состоялась в центре культуры «Юбилейный» в Острове, пишет газета «Островские вести».

«Островские артисты подарили малышам и их родителям настоящую новогоднюю сказку. Они подготовили для них праздничное представление с участием сказочных героев, в ходе которого на сцену вышли коварные разбойники, Баба-яга и Леший, сторожевой пёс Шарик, Котик и другие», – отметили в газете.

После представления дети вместе с Дедом Морозом зажгли ёлку и продемонстрировали свои новогодние наряды.

«Около ёлки собрались нарядные снежинки, грозный Ниндзя, русский Богатырь, бурый Мишка, Человек-паук и другие герои сказок и мультфильмов», – подчеркнули в газете.

Дети вместе с аниматорами водили хороводы, танцевали, пели новогодние песни и играли в зимние игры, а потом Дед Мороз вместе со своими помощниками выслушал всех ребят, которые подготовили для него стихи, и подарил всем детям подарки.