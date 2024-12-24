Печерянка ранила ножом в живот свою знакомую в ходе пьяной ссоры

20:34, 24 декабря 2024, ПАИ

Женщина нанесла ножевое ранение знакомой в одной из квартир многоквартирного дома на улице Вокзальной в Печорах. Об этом сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Установлено, что мужчина и две женщины распивали спиртное. Между женщинами возникла ссора, в ходе которой одна из них взяла нож и нанесла сопернице удар в живот.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую. Потерпевшую после оказания первой помощь передали медикам.

Обстоятельства произошедшего выясняются.