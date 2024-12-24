О прямой линии Путина, будущем бюджете области, программе «Земский муниципальный служащий» и суперважных событиях года – в интервью с Александром Котовым

21:36, 24 декабря 2024, ПАИ

Зачем президенту прямая линия, от чего воздержались псковские коммунисты, как принимали областной бюджет на 2025 год и кто больше всех критикует исполнительную власть? На эти и другие вопросы ответил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Обратная связь

– Александр Алексеевич, прошла большая пресс-конференция Владимира Владимировича Путина. Что отличало мероприятие этого года от предыдущих?

– Такой формат общения с гражданами, на мой взгляд, очень важен самому президенту. Он таким образом получает обратную связь, узнаёт, что беспокоит людей. Возможно, складывалось впечатление, что стоит задать президенту вопрос – и мгновенно будет найдено решение. Но президент, как мне кажется, на это смотрит немножко с другой стороны. Он старается проанализировать и понять, какой вопрос частный и его просто решить, потому что он касается одного человека или нескольких людей, а какой вопрос носит системный характер, это проблема для всех регионов нашей страны, и тогда нужно искать непростые решения. Они не бывают мгновенными, придётся работать не год и не два.

Например, человек говорит: невозможно записаться к участковому терапевту, потому что их нет, врачи уходят в частные клиники, там больше платят. Понятно, что это системная проблема, и президент понимает, что решить её, отругав чиновников соответствующего региона, невозможно. Как раз он об этом и сказал: да, мы видим нехватку кадров в медицине и низкие зарплаты. Определённые меры уже предприняли, доплачиваем врачам в сельской местности, среднему медицинскому персоналу. Это позволяет систему улучшить, но кардинально мы ещё пока проблему не решили. Над этим нужно работать, в частности повышать заработную плату врачам (заработная плата в регионах не должна в разы отличаться от столичной).

По вопросам граждан президент понимает, какие проблемы стоят наиболее остро. Ответил он лишь на небольшую часть из более чем двух миллионов вопросов, но и другие не останутся без внимания. Их направят в регионы по месту жительства людей, которые задавали эти вопросы, и дальше уже мы будем работать. Решить частные проблемы не составит большого труда, а системные потребуют кропотливой работы региональных органов власти совместно с федеральными.

– Президент сказал, что для регионов, где коэффициент рождаемости ниже 1,41, будет специальная федеральная программа поддержки рождаемости. Это касается и Псковской области?

– Да, у нас уровень рождаемости невысокий. Здесь важно понять, какие мероприятия должны быть включены в эту программу. Для решения демографической проблемы, мне кажется, придётся затрагивать все сферы жизни. Надеюсь, специалисты определят самые значимые мероприятия и под них будут выделяться денежные средства из федерального бюджета. Мы с удовольствием примем участие в реализации такой программы. Думаю, что губернатор и депутаты областного Собрания найдут источники регионального финансирования.

– На прямой линии почётный работник СМИ Псковской области, известный журналист Александр Малькевич спросил, как Владимир Путин оценивает работу государственного фонда «Защитники Отечества». И именно в этот день у нас в регионе открывался ресурсный центр для ветеранов СВО на базе Псковского филиала фонда «Защитники Отечества». Насколько эффективно фонд поддерживает, помогает нашим ветеранам и членам их семей?

– Сейчас с учётом опыта работы можно говорит, что это очень эффективный инструмент. Когда мы действуем совместно с теми людьми, кому должна быть адресована такая помощь, работа получается вдвойне эффективной. Наш филиал фонда «Защитники Отечества» работает очень хорошо, а губернатор лично обращает внимание на все проблемы. Мы стараемся искать, несмотря на скромные финансовые возможности, дополнительные источники финансирования. В бюджете следующего года денежные средства на эти цели предусмотрены.

В будущее с оптимизмом

– Депутаты во втором и третьем чтениях поддержали проект бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов. Некоторые называют его бюджетом «затянутого пояса». Как вы оцениваете бюджет?

– Это ни в коем случае не бюджет «затянутого пояса». Эта формулировка откуда-то из 1990-х годов, когда мы не один год просто выживали в условиях задержек заработной платы и проблем с обеспечением деятельности скорой помощи и пожарных.

Да, цифры бюджета на начало 2025 года ниже, чем фактическое исполнение бюджета 2024 года. И это объективно, потому что многие проекты по государственным программам заканчиваются, а у нас есть несколько переходящих крупных объектов, где идёт строительство. Это школы, больницы, капитальный ремонт, дорожное строительство, экотехнопарк. На эти объекты предусмотрен большой объём финансовых средств. С другой стороны, понятно, что с учётом текущей ситуации возможности федерального бюджета становятся ниже, чем, предположим, три года назад, и мы тоже это должны учитывать.

Никакой катастрофы не вижу. Сохраняются все государственные программы реализации национальных проектов, целей и задач, поставленных президентом до 2030 года. У нас есть все возможности воспользоваться этими инструментами и в течение года привлечь дополнительные средства из федерального бюджета в виде субсидий на реализацию государственных программ.

Благодаря работе губернатора, правительства, депутатов областного Собрания в Совете Федерации и с Правительством РФ нам удалось доказать, что в Псковской области требуется сохранить прежний объём софинансирования из регионального бюджета на реализацию этих проектов. И нам сегодня оставили софинансирование на уровне 1 %. И если чётко выстроить работу с Правительством России и министерствами, на что главным образом обращает внимание губернатор, нам удастся в 2025 году дополнительно привлечь федеральные средства.

Ставим амбициозную цель добиться того, чтобы по итогам года объём доходной части бюджета был не ниже, чем по исполнению 2024 года. Такая возможность у нас есть, поэтому я смотрю в будущее с оптимизмом.

Страсти по бюджету

– Коммунисты на протяжении нескольких лет всегда находили причины голосовать против принятия бюджета. На этот раз фракция партии КПРФ просто воздержалась, причём комплиментарно, отдав дань усилиям правительства Псковской области в работе и над бюджетом, и в регионе. Что это было?

– Всегда с уважением отношусь к голосованию против, когда оно аргументировано. А если нет аргументов, а ссылаются на то, что нам просто не нравится, поэтому мы проголосуем против, – так нельзя делать, это неконструктивно.

Подготовка проекта закона о бюджете проходит несколько ключевых этапов. Сначала финансовый комитет собирает заявки профильных органов исполнительной власти. Их анализируют, определяют приоритеты: что необходимо сделать в первую очередь, что можно отложить без особых последствий на потом, какие острые вопросы требуется решить срочно и так далее. Потом все материалы поступают к губернатору, он проводит консультации с органами исполнительной власти и депутатами, мы обсуждаем основные направления бюджетной политики. И в результате вырабатываем совместные единые подходы.

Надо отдать должное губернатору, он к делу подходит тщательно и неформально, реагируя на обращения всех депутатов, не разделяя их по партийной принадлежности. Если вопрос заслуживает внимания, губернатор чётко реагирует, сразу же письменно оформляются его поручения, определяются ответственные органы исполнительной власти для проработки вопроса.

Мне кажется, что голосование за бюджет как раз показатель того, что все этапы подготовки были серьёзно отшлифованы.

Раньше зачастую вопросы депутатов носили частный характер – условно говоря, ремонт каких-то отдельных объектов. Но это не работа законодательного органа и не работа губернатора. Губернатор, правительство и областное Собрание депутатов совместно должны выделять системные проблемы и думать, как их решить, определять приоритеты и бюджетные источники для финансирования. А так как процесс сейчас построен именно таким образом, не остаётся критических вопросов ни к губернатору, ни к правительству, ни к Псковскому областному Собранию. А когда нет повода для критики, можно, конечно, проголосовать против, только чем аргументировать? Я именно с этим связываю позицию КПРФ.

Мне нравится конструктивная позиция, например, депутатов от ЛДПР. Они всегда готовы озвучить проблемные вопросы, губернатор всегда на это реагирует, мы тоже в Собрании с пониманием к этому относимся. И понятно, что ЛДПР готова поддержать бюджет. Не знаю, существуют ли какие-то там установки федеральных партийных органов, потому что есть случаи, когда фракция партии КПРФ голосует за принятие бюджета, как, например, в Новгородской области, у наших соседей. Ведь если такие установки есть, они должны быть для всех?

– Значит, дело в местных?

– Значит, дело в местных. Понимаете, особая позиция партии необходима только когда идёт борьба за власть. Каждая партия отстаивает свой интерес, нужно выиграть выборы, укрепить доверие избирателей и так далее. Понятно, что здесь самый что ни на есть повод для конкуренции. А когда мы говорим о бюджете, что здесь конкурировать? В одном регионе живём, должны решать проблемы наших граждан. Как тут можно разделиться по партийной принадлежности?

Кстати, у нас впервые такое голосование, обычно кто-то всегда голосовал против принятия бюджета. Сейчас голосов против не было, только воздержавшиеся. Ну, они на это имеют право.

Без чиновника не жизнь

– Многие жители Псковской области, узнав о программе «Земский муниципальный служащий», наверное, подумали: «Зачем кормить этих людей? Они и так много получают. Помогите лучше врачам, учителям». Что вы можете ответить на это?

– Надо чётко понимать: благополучие жителей Псковской области напрямую зависит от уровня профессионализма чиновников всех уровней. Если чиновник профессионально подготовлен, понимает, что он делает и каким образом может использовать свои полномочия, то быстрее будет найдено решение и получен результат. Программа не случайно родилась. Можно было, наверное, какое-то время ещё потерпеть дефицит кадров, но в итоге это приведёт к печальному результату, и на прямой линии губернатора будут жалобы, что надо вкрутить лампочку и поправить плитку на тротуарах улицы Ленина.

– Сейчас муниципальными служащими становятся совсем молодые ребята, не обладающие никаким профессиональным опытом.

– Человек с профессиональным опытом, и неважно, в какой сфере, на первых порах имеет, конечно, перед ними преимущество. Но это совсем не значит, что без профессионального опыта нельзя работать управленцем. Это вопрос мотивации. Если человек готов самосовершенствоваться, учиться и ему не зазорно общаться с теми, кто уже прошёл определённый путь, то он успешно работает, и у нас есть такие примеры. Программа «Земский муниципальный служащий» и направлена на то, чтобы учить не имеющих опыта, чтобы они могли самосовершенствоваться и перенимать лучшее от других. Наша задача – организовать трансляцию передовых муниципальных практик, чтобы люди просто брали пример и на конкретном опыте работы других муниципальных образований понимали, как можно решать те или иные вопросы. Это непростая задача. Но я уверен, что через год-два мы ситуацию переломим и увидим серьёзные сдвиги.

– Можно ли считать программу «Земский муниципальный служащий» частью большой муниципальной реформы?

– Безусловно, можно и нужно считать эту программу частью муниципальной реформы, потому что реформировать систему местного самоуправления без профессионально подготовленных кадров в принципе нельзя. И люди, которые работают в системе управления, должны внимательно относиться к просьбам и проблемам жителей. Собственно, ради этого власть и работает.

Депутаты молодцы!

– На сессии областного Собрания депутаты согласовали преобразование Гдовского района в муниципальный округ, но во время недавней избирательной кампании определённые политические силы в районе очень сопротивлялись преобразованию, находя всякие сказочные аргументы. Какова ситуация сейчас?

– Противники преобразования устроили, по их пониманию, массовый протест, а на самом деле это была дезинформация населения. Мол, не соглашайтесь ни в коем случае, местное самоуправление будет ликвидировано, у вас не будет никакой самостоятельности. Но заявления о самостоятельности и походы к губернатору с просьбой дать денег в моём понимании не вяжутся.

В итоге сам посыл к преобразованию заставил местных депутатов внимательнее посмотреть, что происходит вокруг. Они увидели, что не развалилось местное самоуправление в Стругокрасненском округе, а наоборот, довольно успешно работает, и в Плюсском районе пошли по этому же пути. Вот это, я думаю, на них и подействовало. Ну и плюс к тому сменился глава района. Иван Александрович Мешков – заинтересованный, инициативный человек. Поэтому депутаты молодцы, правильно оценили своё положение, приняли решение, и мы будем им помогать опять пройти по пути преобразования в муниципальный округ. Вообще надо поддерживать муниципалитеты, которые сами заинтересованы в своём развитии.

– На съезде «Единой России» говорили о том, что местным депутатам надо активнее присутствовать в социальных сетях. С чем связана такая установка?

– Сейчас контакт через социальные сети – самое короткое расстояние между гражданами и властью. Системы коммуникации развиваются, это надо учитывать в работе. Понятно, что живое общение ничем не заменишь, но нельзя сбрасывать со счетов возможности социальных сетей, если правильно их использовать, а с этим у нас ещё большая проблема и всем надо учиться. Но руководство партии видит, что за этим будущее, поэтому такая установка: да, работайте с людьми, проводите встречи, но не забывайте, что можно получить вопрос в социальных сетях и через это понять существующие системные проблемы.

Эмоциональный процесс

– Год у нас начался с проблем газификации, потом был мусорный кризис. Насколько своевременно правительство Псковской области реагирует на запросы депутатов?

– Прямого игнорирования никогда не было и нет. У нас со всеми органами исполнительной власти рабочие, деловые отношения.

В областном Собрании мы поднимаем вопросы не с целью кого-то публично отругать или покритиковать, хотя у депутатов бывал соблазн немножко попиариться на каких-то недоработках, особенно когда велась прямая трансляция. Но мы сейчас от этого отходим, и это тоже положительные перемены в работе областного Собрания. Меньше у нас стало популизма.

В Собрании мы поднимаем вопросы, которые считаем самыми актуальными в данный момент и хотим, с одной стороны, обратить на это внимание, а с другой, подвигнуть все органы исполнительной власти к поиску решений, и сами не отказываемся участвовать в этом. Ведь наша задача помогать и они могут использовать эту поддержку. Если орган исполнительной власти это понимает, всё работает замечательно. Так бывает не всегда, но я думаю, что это вопрос времени. Сказать, что кто-то неправильно реагирует на просьбы областного Собрания, я не могу. Наоборот, на последней сессии в присутствии губернатора выразил благодарность руководителям органов областной исполнительной власти за конструктивную работу с Собранием депутатов, имея в виду их тщательную и серьёзную подготовку к рассмотрению законопроектов на наших комитетах. Голосование на сессии, пленарном заседании зачастую проходит без серьёзных обсуждений на комитетах.

– Очень часто конструктивными критиками органов исполнительной власти являются депутаты «Единой России», а не оппозиция, как это принято считать. В комитетах Псковского областного Собрания идёт самая живая дискуссия, очень интересный процесс.

– Да, весьма эмоциональный.

Страна будет сильной

– Какие проблемные вопросы этого года перетекут в следующий и по-прежнему потребуют депутатского контроля?

– По-прежнему пристальное внимание и у губернатора, и у областного Собрания депутатов к организации, сбору и вывозу твёрдых коммунальных отходов. Газификация тоже на контроле. Хотим, чтобы как можно быстрее люди, подавшие заявку на газификацию, реализовали своё право, и мы ежемесячно получаем информацию, как осуществляется работа по договорам подключения к природному газу.

Также остаётся вопрос заработной платы бюджетников. Мы говорим, что она низкая, и в течение года всегда заняты поиском источников финансирования, чтобы индексировать заработную плату. Кардинально решить этот вопрос без федеральной поддержки мы не в состоянии. И не только в Псковской области, это, за редким исключением, общефедеральная проблема. Но вопрос остаётся на контроле, а также выполнение всех социальных обязательств, которые в бюджете полностью обеспечены источниками финансирования.

– Идёт конкурс на определение регионального оператора по обращению с ТКО. Как показал себя временный оператор и есть ли у него основания претендовать на победу в конкурсе?

– Считаю, что все основания есть, за достаточно короткий срок «Экогрупп» удалось справиться с мусорной проблемой.

Сейчас серьёзных жалоб, связанных с утилизацией ТКО, нет.

Во многом мы связываем изменения к лучшему с будущим вводом в эксплуатацию экотехнопарка, губернатор Михаил Юрьевич Ведерников тоже следит внимательно за строительством этого объекта и периодически освещает ситуацию, связанную с мусорной реформой. И если удастся в следующем году ввести в эксплуатацию экотехнопарк, то ситуация поменяется значительно. А что касается «Экогрупп», то это компания вполне готова к роли регионального оператора по результатам проводимого конкурса.

– Какие, на ваш взгляд, можно отметить суперважные события этого года?

– Мне часто задают вопрос, какой наиболее важный закон приняло Псковское областное Собрание депутатов. С моей точки зрения, одинаково важны все происходящие события. Мы можем пропустить какое-то, на наш взгляд, малозначимое событие, а через некоторое время будут такие последствия, что придётся свою точку зрения поменять.

Я бы лучше говорил о задачах с учётом того, что мы живём в непростое время. Мы говорили о наполнении бюджета, источниках доходов, решении проблем, которые требуют финансирования. Наша задача крайне рационально использовать бюджетные средства, которыми мы располагаем, стараться выделять приоритеты, наиболее тщательно к этому подходить, оставлять на потом то, что менее важно. Это тоже непросто сделать. Ведь хочется всегда и то, и другое, и третье. Тем не менее, придётся выбирать. Если мы в регионе правильно выстроим эту работу, будет большой и серьёзный вклад в укрепление нашей страны.

Мы должны понимать, что сейчас только общими усилиями можно выстоять, выдержать всё это беспрецедентное давление и победить, и не только на фронте, а во всём противостоянии.

Уверен, что наша страна будет сильной, по-прежнему будет на международной арене одним из самых серьёзных игроков.