Вероятность победы «Экогрупп» в конкурсе на определение нового регоператора оценил Александр Котов

17:18, 24 декабря 2024, ПАИ

Вероятность победы компании «Экогрупп» в конкурсе на определение нового регоператора оценил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Я считаю, что у них есть все основания претендовать на победу: за короткий промежуток времени удалось справиться с мусорной проблемой. Понятно, что решающую роль сыграл губернатор, но коллеги из компании тоже очень активно поработали. Мы сами наблюдали, что за короткий промежуток времени удалось мусорный коллапс преодолеть», - отметил он.

Кроме того, сейчас крупных жалоб из-за сбора и утилизации ТКО нет, добавил спикер. «Работа довольно хорошо организована. Понятно, что всегда есть над чем работать. Во многом мы связываем изменения в мусорной реформе с вводом в эксплуатацию экотехнопарка. Если удастся в следующем году ввести в эксплуатацию экотехнопарк, то ситуация поменяется», - сказал Александр Котов.

При этом компания «Экогрупп» вполне готова к тому, чтобы взять на себя роль регоператора по результатам проводимого конкурса, сказал гость программы.



Напомним, компания «Экогрупп» получила статус временного регоператора по обращению с ТКО летом 2024 года.