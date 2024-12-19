Президент России призвал губернаторов начинать и заканчивать день вопросами демографии

15:00, 19 декабря 2024, ПАИ

Президент России Владимир Путин во время прямой линии, совмещённой с большой пресс-конференцией, призвал глав регионов РФ начинать и заканчивать рабочий день вопросами демографии.

«С этого [с вопросов демографии. – ПАИ] должен начинаться рабочий день и этим заканчиваться, потому что это вызов для многих стран мира, в том числе и для России», – обратился президент к главам российских регионов.

Отметим, что журналисты Псковской области традиционно принимают участие в общении представителей СМИ с президентом России. В этом году в пресс-конференции участвуют корреспонденты Псковского агентства информации, телеканала «Первый Псковский» и районного издания «Пламя».

Напомним, что средства на новые меры поддержки рождаемости заложены в проект бюджета Псковской области на 2025 год. Об этом сегодня сообщил губернатор Михаил Ведерников, выступая с бюджетным посланием перед депутатами регионального парламента. Подробнее читайте здесь.