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Орден Мужества вручили семье погибшего бойца из Плюсского муниципального округа

Орден Мужества вручили семье погибшего бойца из Плюсского муниципального округа. Об этом пишет районная газета «Плюсский край».

Фото: газета «Плюсский край»

«Сегодня с глубоким чувством уважения к памяти воина-героя Рамазанова Максима Несретдиновича, погибшего при исполнении воинского долга в ходе СВО, вместе с военным комиссаром Фёдором Закировым вручили орден Мужества семье Рамазановых Кизейбет и Несретдина. Есть кому передать память о простом плюсском мальчишке, который не пожалел жизни за нас с вами и ушел в вечность героем! Вечная память воину-герою Максиму Несретдиновичу Рамазанову!» – сказала глава Плюсского муниципального округа Наталья Иванова.

На вручении также присутствовали брат и сестра с племянниками Максима Несретдиновича.

«Скорбим и выражаем глубокие соболезнования родным и близким нашего земляка, с честью и достоинством выполнившего долг перед Отечеством», – добавила глава муниципалитета.

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