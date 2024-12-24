Орден Мужества вручили семье погибшего бойца из Плюсского муниципального округа

22:49, 24 декабря 2024, ПАИ

Орден Мужества вручили семье погибшего бойца из Плюсского муниципального округа. Об этом пишет районная газета «Плюсский край».

«Сегодня с глубоким чувством уважения к памяти воина-героя Рамазанова Максима Несретдиновича, погибшего при исполнении воинского долга в ходе СВО, вместе с военным комиссаром Фёдором Закировым вручили орден Мужества семье Рамазановых Кизейбет и Несретдина. Есть кому передать память о простом плюсском мальчишке, который не пожалел жизни за нас с вами и ушел в вечность героем! Вечная память воину-герою Максиму Несретдиновичу Рамазанову!» – сказала глава Плюсского муниципального округа Наталья Иванова.

На вручении также присутствовали брат и сестра с племянниками Максима Несретдиновича.

«Скорбим и выражаем глубокие соболезнования родным и близким нашего земляка, с честью и достоинством выполнившего долг перед Отечеством», – добавила глава муниципалитета.