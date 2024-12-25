Глава администрации Великих Лук стал почётным донором России
Звание «Почётный донор России» получил глава администрации Великих Лук Андрей Беляев. За последние десять лет он сдавал кровь более 40 раз, сообщает портал Luki-News.
Андрей Беляев отметил, что сдача крови дисциплинирует соблюдать диету и режим, а также поблагодарил всех сотрудников станции переливания крови за их каждодневный труд.
Почётный знак глава городской администрации получил на местной станции переливания крови.
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