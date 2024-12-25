Глава администрации Великих Лук стал почётным донором России

10:34, 25 декабря 2024, ПАИ

Звание «Почётный донор России» получил глава администрации Великих Лук Андрей Беляев. За последние десять лет он сдавал кровь более 40 раз, сообщает портал Luki-News.

Андрей Беляев отметил, что сдача крови дисциплинирует соблюдать диету и режим, а также поблагодарил всех сотрудников станции переливания крови за их каждодневный труд.

Почётный знак глава городской администрации получил на местной станции переливания крови.