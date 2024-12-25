Каждый пятый работающий пскович конфликтовал с коллегами в этом году

11:43, 25 декабря 2024, ПАИ

Каждый пятый работающий пскович в 2024 году конфликтовал с коллегами, каждый шестой – с руководством, следует из данных сервиса SuperJob.

В основном псковичи указывали на своих оппонентов как инициаторов конфликтов, и лишь 4 % опрошенных признались, что сами начали разборки с коллегами или руководством. Мужчины конфликтуют на работе чаще, чем женщины. Работники в возрасте от 35 до 45 лет сталкиваются с конфликтами чаще, чем их младшие и старшие коллеги.

Большинство рабочих конфликтов разрешаются без участия третьих лиц: 44 % респондентов, имевших споры с коллегами, и 45 % тех, кто конфликтовал с руководством, сообщили об этом. Участие третьих лиц помогло разрешить проблемы лишь в 24 % случаев среди поссорившихся с коллегами и в 10 % – среди тех, кто поссорился с начальством. Каждый четвёртый из тех, кто имел разногласия с сослуживцами, продолжает работать в условиях неразрешённого конфликта, а среди конфликтовавших с руководством этот показатель составляет 40 %.

О рабочих конфликтах с подчинёнными упомянул и каждый десятый руководитель: 3 % из них сами стали инициаторами конфликта, в то время как 7 % указали на своих сотрудников как на зачинщиков. В большинстве случаев проблемы решались без участия третьих лиц.

В целом только 3 % компаний прибегают к помощи специально обученных медиаторов для разрешения рабочих споров.

Стоит ли увольняться в случае серьёзного конфликта с начальником: 38 % экономически активных жителей Пскова считают, что да, 29 % – что нет, а каждый третий затрудняется с ответом. При этом среди мужчин больше сторонников прекращения трудовых отношений. Молодые псковичи более настойчивы в вопросах увольнения. Наибольшее количество сторонников расставания с работодателем наблюдается среди тех, кто зарабатывает от 100 тысяч рублей в месяц.