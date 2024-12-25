Представители администрации Великих Лук исполнят детские мечты с «Ёлки желаний»

16:09, 25 декабря 2024, ПАИ

Представители администрации Великих Лук исполнят детские мечты с «Ёлки желаний», сообщили ПАИ в городской администрации.

Участниками акции стали глава администрации Великих Лук Андрей Беляев, его заместители Екатерина Семёнова и Сергей Бураченок, а также штатные сотрудники городской администрации, руководители комитетов и структурных подразделений.

Среди подарков, загаданных детьми, были конструктор, плюшевый медведь, куклы, санки, машинка на пульте управления, мячи, хоккейная клюшка и многое другое.

Напомним, что традиционно в России проводят благотворительную акцию «Ёлка желаний». Каждый желающий может исполнить мечту детей, которые нуждаются в особой поддержке. На сайте можно выбрать шарик с мечтой ребёнка: красные – простые желания, синие – потребуют некоторых затрат и белые – самые сложные, но возможные для исполнения желания.