Представители администрации Великих Лук исполнят детские мечты с «Ёлки желаний»
Представители администрации Великих Лук исполнят детские мечты с «Ёлки желаний», сообщили ПАИ в городской администрации.
Участниками акции стали глава администрации Великих Лук Андрей Беляев, его заместители Екатерина Семёнова и Сергей Бураченок, а также штатные сотрудники городской администрации, руководители комитетов и структурных подразделений.
Среди подарков, загаданных детьми, были конструктор, плюшевый медведь, куклы, санки, машинка на пульте управления, мячи, хоккейная клюшка и многое другое.
Напомним, что традиционно в России проводят благотворительную акцию «Ёлка желаний». Каждый желающий может исполнить мечту детей, которые нуждаются в особой поддержке. На сайте можно выбрать шарик с мечтой ребёнка: красные – простые желания, синие – потребуют некоторых затрат и белые – самые сложные, но возможные для исполнения желания.
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