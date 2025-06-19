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Стала известна причина частичной отмены авиарейсов из Пскова в Минводы и Сочи

Названа причина частичной отмены авиарейсов из Пскова в Минводы и Сочи. Как сообщил корреспонденту ПАИ собственный источник, знакомый с ситуацией, такое решение принято из-за нахватки судов у перевозчика.

Фото: ПАИ

Ранее сообщалось, что с 9 июля компания «Азимут» не планирует осуществлять по средам авиарейс Минводы – Псков – Калининград – Псков – Минводы: билеты с этой даты уже недоступны к покупке на сайте перевозчика. Кроме того, с 6 июля отменяется авиарейс Сочи – Псков – Сочи по воскресеньям.

Собеседник агентства уточнил, что временно в этих направлениях будет выполняться всего по одному авиарейсу в неделю. Ожидается, что полёты из Пскова в Минводы по средам возобновят с 22 октября. А воскресный авиарейс в Сочи отменён пока только на июль.

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