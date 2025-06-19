Десятки домов останутся без водоснабжения в Великих Луках 20 июня

10:59, 19 июня 2025, ПАИ

Десятки домов временно останутся без водоснабжения в Великих Луках 20 июня в связи с аварийными ремонтными работами на водопроводе на улице Холмской, 14/1, сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации со ссылкой на муниципальное предприятие «Водоканал».

Воды не будет с 9:00 на улицах Половской, 4, 6, 107, Полиграфистов, 86/2, 84, Половской, 7, 9, 13, 15а, 17, Сопецкой, 26, Половской, 3 (Центр образования), Половской, 3 к. 1 (Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей), Половской, 3 (Центр специального образования № 3), Гастелло, 3а (ОАО «ТЭН»), Полиграфистов, 78/12 (Великолукская городская типография), Половской, 97 (МО МВД России «Великолукский»), в Сопецком проезде, 6, 8, 10, в Типографском проезде, 4, 4а, 21, в Гаражном проезде, 1, 3, 4, 6, 7а, 11, 12, а также в водной колонке на улице Сопецкой, 26.

Водоснабжение восстановят после окончания работ.