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Общество

С нашествием брюхоногих моллюсков столкнулись псковские грибники

Полчища слизней на грибах находят в лесах Псковской области после прошедших сильных дождей. Фотографиями брюхоногих моллюсков грибники делятся в группе «Грибы Псковской/Рыбалка на Чудском» в социальной сети «ВКонтакте».

Любители грибов в псковских лесах. Фото здесь и далее: Анна Пшеницына

«На шляпке – двое, под шляпкой – пять, вокруг гриба – 25. Они умудряются даже на лисички залезть», – рассказала любительница тихой охоты.

  • Лесные ужасы в Гдовском районе
    Фото: Анна Пшеницына
  • Лесные ужасы в Гдовском районе
    Фото: Анна Пшеницына
  • Лесные ужасы в Гдовском районе
    Фото: Анна Пшеницына
  • Лесные ужасы в Гдовском районе
    Фото: Анна Пшеницына
  • Лесные ужасы в Гдовском районе
    Фото: Анна Пшеницына

«Ужас! Любители грибов! Эдак и вырасти не дадут, сожрут всё», – отметила подписчица группы. И действительно, такие слизняки отличаются особой прожорливостью.

В комментариях под публикацией участники группы заметили, что в прошлом году тоже наблюдалось нашествие слизней, но грибники отмечают, что сейчас ситуация намного хуже.

Ранее сообщалось, что в лесах Псковской области после дождя корзинами собирают лисички. Некоторые любители тихой охоты жалуются на обилие червивых грибов.

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