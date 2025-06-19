С нашествием брюхоногих моллюсков столкнулись псковские грибники

12:01, 19 июня 2025, ПАИ

Полчища слизней на грибах находят в лесах Псковской области после прошедших сильных дождей. Фотографиями брюхоногих моллюсков грибники делятся в группе «Грибы Псковской/Рыбалка на Чудском» в социальной сети «ВКонтакте».

«На шляпке – двое, под шляпкой – пять, вокруг гриба – 25. Они умудряются даже на лисички залезть», – рассказала любительница тихой охоты.



Фото: Анна Пшеницына



Фото: Анна Пшеницына



Фото: Анна Пшеницына



Фото: Анна Пшеницына



Фото: Анна Пшеницына









«Ужас! Любители грибов! Эдак и вырасти не дадут, сожрут всё», – отметила подписчица группы. И действительно, такие слизняки отличаются особой прожорливостью.

В комментариях под публикацией участники группы заметили, что в прошлом году тоже наблюдалось нашествие слизней, но грибники отмечают, что сейчас ситуация намного хуже.

Ранее сообщалось, что в лесах Псковской области после дождя корзинами собирают лисички. Некоторые любители тихой охоты жалуются на обилие червивых грибов.