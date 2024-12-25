200 млн рублей планируют привлечь с помощью грантов на культурные события в Псковской области в 2025 году

17:16, 25 декабря 2024, ПАИ

200 миллионов рублей планируют привлечь на культуру в Псковской области в рамках грантовой поддержки в 2025 году. Об этом рассказала директор центра проектной деятельности Театрально-концертной дирекции Псковской области Татьяна Мартынова на пресс-конференции сегодня, 25 декабря, передаёт корреспондент ПАИ.

«В 2023 году в регион на культуру было привлечено порядка 100 миллионов рублей – это как федеральные субсидии, так и грантовые средства. В 2024-м эта цифра стала 120 миллионов рублей. Если всё сложится, если нас поддержат и если грантовые заявки выиграют, то цифра будет порядка 200 миллионов рублей. Мы, когда осознали эту цифру, поняли, что это очень много», – подчеркнула Татьяна Мартынова.

По её словам, 32 миллиона рублей уже будет выделено точно на три мероприятия в рамках конкурса Президентского фонда культурных инициатив. Средства направят на Дни пушкинской поэзии и русской культуры, фестиваль «Моя еда» и показ мультимедийного шоу не только в Пскове, но и в Опочке и Великих Луках.