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Культура

200 млн рублей планируют привлечь с помощью грантов на культурные события в Псковской области в 2025 году

200 миллионов рублей планируют привлечь на культуру в Псковской области в рамках грантовой поддержки в 2025 году. Об этом рассказала директор центра проектной деятельности Театрально-концертной дирекции Псковской области Татьяна Мартынова на пресс-конференции сегодня, 25 декабря, передаёт корреспондент ПАИ.

Татьяна Мартынова. Фото: ПАИ

«В 2023 году в регион на культуру было привлечено порядка 100 миллионов рублей – это как федеральные субсидии, так и грантовые средства. В 2024-м эта цифра стала 120 миллионов рублей. Если всё сложится, если нас поддержат и если грантовые заявки выиграют, то цифра будет порядка 200 миллионов рублей. Мы, когда осознали эту цифру, поняли, что это очень много», – подчеркнула Татьяна Мартынова.

По её словам, 32 миллиона рублей уже будет выделено точно на три мероприятия в рамках конкурса Президентского фонда культурных инициатив. Средства направят на Дни пушкинской поэзии и русской культуры, фестиваль «Моя еда» и показ мультимедийного шоу не только в Пскове, но и в Опочке и Великих Луках.

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