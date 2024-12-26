Следить за погодой на весь год советует с сегодняшнего дня народный календарь

07:19, 26 декабря 2024, ПАИ

Память святых мучеников Евстратия, Евгения, Мардария, Авксентия и Ореста отмечается сегодня, 26 декабря, пишет calend.ru.

На Руси с этот день говорили: «Мученик Евстрат солнышку рад», обращая внимание, что световой день стал длиннее.

Также с сегодняшнего дня следили за погодой. Каждый из двенаднацы последующих дней показывал погоду на соответсвующий месяц, начиная с января.

Кроме того, в народе верили, что на Евстратия ведьмы собираются на посиделки. Люди верили, что в этот день нельзя было сквернословить, иначе ведьма может упасть с неба прямо на голову.