Волонтеры Ресурсного центра поздравляют детей участников СВО с Новым годом

08:57, 26 декабря 2024, ПАИ

В преддверии Нового года волонтеры Ресурсного центра добровольчества Псковской области совместно с 76-дивизией ВДВ организовали праздничную акцию «Новый год в каждый дом», чтобы порадовать детей участников СВО в их домах. Об этом ПАИ сообщили в Ресурсном центре поддержки добровольчества Псковской области.



Фото: Ресурсный центр поддержки добровольчества Псковской области



Фото: Ресурсный центр поддержки добровольчества Псковской области



Фото: Ресурсный центр поддержки добровольчества Псковской области



Фото: Ресурсный центр поддержки добровольчества Псковской области



Фото: Ресурсный центр поддержки добровольчества Псковской области



Фото: Ресурсный центр поддержки добровольчества Псковской области











Волонтеры, переодетые в костюмы Деда Мороза и Снегурочки, посещают квартиры, где вручают детям сладкие подарки и создают атмосферу волшебства.

«Мы хотим подарить радость и новогоднее настроение тем семьям, чьи отцы сейчас защищают нашу Родину. Волонтеры постарались сделать этот праздник незабываемым, подарив детям улыбки и ощущение чуда», - отметила директор Центра молодёжи и общественных инициатив Алеся Михачева.