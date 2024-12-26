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Общество

Волонтеры Ресурсного центра поздравляют детей участников СВО с Новым годом

В преддверии Нового года волонтеры Ресурсного центра добровольчества Псковской области совместно с 76-дивизией ВДВ организовали праздничную акцию «Новый год в каждый дом», чтобы порадовать детей участников СВО в их домах. Об этом ПАИ сообщили в Ресурсном центре поддержки добровольчества Псковской области.

  • Волонтеры Ресурсного центра поздравляют детей участников СВО с Новым годом
    Фото: Ресурсный центр поддержки добровольчества Псковской области
  • Волонтеры Ресурсного центра поздравляют детей участников СВО с Новым годом
    Фото: Ресурсный центр поддержки добровольчества Псковской области
  • Волонтеры Ресурсного центра поздравляют детей участников СВО с Новым годом
    Фото: Ресурсный центр поддержки добровольчества Псковской области
  • Волонтеры Ресурсного центра поздравляют детей участников СВО с Новым годом
    Фото: Ресурсный центр поддержки добровольчества Псковской области
  • Волонтеры Ресурсного центра поздравляют детей участников СВО с Новым годом
    Фото: Ресурсный центр поддержки добровольчества Псковской области
  • Волонтеры Ресурсного центра поздравляют детей участников СВО с Новым годом
    Фото: Ресурсный центр поддержки добровольчества Псковской области

Волонтеры, переодетые в костюмы Деда Мороза и Снегурочки, посещают квартиры, где вручают детям сладкие подарки и создают атмосферу волшебства.

«Мы хотим подарить радость и новогоднее настроение тем семьям, чьи отцы сейчас защищают нашу Родину. Волонтеры постарались сделать этот праздник незабываемым, подарив детям улыбки и ощущение чуда», - отметила директор Центра молодёжи и общественных инициатив Алеся Михачева.

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