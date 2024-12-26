Итоги года в сфере образования подведёт Андрей Ермаков
Итоги 2024 года в сфере образования Псковской области подведёт председатель регионального профильного комитета Андрей Ермаков в интервью ПАИ.
Что удалось сделать в Псковской области по нацпроекту «Образование»? На каком этапе строительство школ в регионе? Кадровый вопрос: снижение дефицита педагогов и инструментарий, который этому способствует. Поводы для гордости: стобалльники, победители олимпиад и всероссийских конкурсов – в чём феномен роста их числа? Именно на эти вопросы ответит гость студии.
Кроме того, в интервью затронут тему строительства флагманской школы, ремонта образовательных учреждений в 2025 году, а также программу «Земский учитель».
Интервью можно будет посмотреть в группе Псковского агентства информации в соцсети «ВКонтакте» с 11:00.
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