Итоги года в сфере образования подведёт Андрей Ермаков

09:27, 26 декабря 2024, ПАИ

Итоги 2024 года в сфере образования Псковской области подведёт председатель регионального профильного комитета Андрей Ермаков в интервью ПАИ.

Что удалось сделать в Псковской области по нацпроекту «Образование»? На каком этапе строительство школ в регионе? Кадровый вопрос: снижение дефицита педагогов и инструментарий, который этому способствует. Поводы для гордости: стобалльники, победители олимпиад и всероссийских конкурсов – в чём феномен роста их числа? Именно на эти вопросы ответит гость студии.

Кроме того, в интервью затронут тему строительства флагманской школы, ремонта образовательных учреждений в 2025 году, а также программу «Земский учитель».

Интервью можно будет посмотреть в группе Псковского агентства информации в соцсети «ВКонтакте» с 11:00.