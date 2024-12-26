Михаил Ведерников напомнил псковичам о разрешённом времени запуска новогодних салютов

10:24, 26 декабря 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников по итогам заседания антитеррористической комиссии и оперативного штаба в своём телеграм-канале напомнил псковичам о разрешённом времени запуска новогодних салютов.

«Прошу жителей области помнить об осторожности при использовании пиротехники в разрешённый период. Напомню, салюты можно запускать с 00:00 1 января до 10:00 2 января», - предупредил губернатор.

Он сообщил также, что в дни новогодних выходных в Псковской области пройдёт около 320 разных мероприятий – концерты, спектакли, интерактивные представления и выставки.

На заседании представители силового блока доложили о комплексном использовании сил и средств, которые планируется задействовать для обеспечения общественного порядка. К работе будут привлечены не только личный состав органов внутренних дел, которые перейдут на режим повышенной готовности, но и экипажи «Дружины». В зоне особого внимания – меры по укреплению антитеррористической защищенности ряда объектов критически важной инфраструктуры.