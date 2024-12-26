Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Михаил Ведерников напомнил псковичам о разрешённом времени запуска новогодних салютов

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников по итогам заседания антитеррористической комиссии и оперативного штаба в своём телеграм-канале напомнил псковичам о разрешённом времени запуска новогодних салютов.

«Прошу жителей области помнить об осторожности при использовании пиротехники в разрешённый период. Напомню, салюты можно запускать с 00:00 1 января до 10:00 2 января», - предупредил губернатор.

Фото из телеграм-канала Михаила Ведерникова

Он сообщил также, что в дни новогодних выходных в Псковской области пройдёт около 320 разных мероприятий – концерты, спектакли, интерактивные представления и выставки.

На заседании представители силового блока доложили о комплексном использовании сил и средств, которые планируется задействовать для обеспечения общественного порядка. К работе будут привлечены не только личный состав органов внутренних дел, которые перейдут на режим повышенной готовности, но и экипажи «Дружины». В зоне особого внимания – меры по укреплению антитеррористической защищенности ряда объектов критически важной инфраструктуры.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












26 декабря 2024

Михаил Ведерников напомнил псковичам о разрешённом времени запуска новогодних салютов
26 декабря 2024

Итоги года в сфере образования подведёт Андрей Ермаков
26 декабря 2024

Волонтёры ресурсного центра поздравляют детей участников СВО с Новым годом
26 декабря 2024

Центр подготовки Международного волонтёрского корпуса 80-летия Победы открылся в Стругах Красных
26 декабря 2024

Названы позы для сна, вызывающие раннее старение
26 декабря 2024

Следить за погодой на весь год советует с сегодняшнего дня народный календарь
25 декабря 2024

Новогодний концерт для десантников 76-й дивизии провели в Пскове
25 декабря 2024

Ёлка главы Псковского района собрала талантливых и одарённых детей

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...