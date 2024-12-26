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Андрей Ермаков: Благодаря нацпроекту нам удаётся ремонтировать школы с весьма изношенной инфраструктурой

Капитальный ремонт школ будет продолжаться в Псковской области в 2025 году в рамках президентского нацпроекта «Образование». Об этом рассказал председатель профильного регионального комитета Андрей Ермаков в итоговом интервью ПАИ.

Андрей Ермаков. Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ

«С 2025 года в систему национальных проектов у нас также внедрены капитальные ремонты школ. Это тоже серьезнейшие инфраструктурные проекты. Можно сказать, что там работа проводится за кратчайшие периоды и подразумевает срок менее полугода. Мы практически полностью ремонтируем здания далеко не новых школ с весьма изношенной инфраструктурой и инженеркой. Много чего мы можем занести в актив, много можем оставить себе на контроле, как важнейшие задачи для реализации, но здесь речь идёт о существенной модернизации системы образования, как о совершившейся, так и о продолжающейся», – подчеркнул Андрей Ермаков.

Напомним, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая с бюджетным посланием, отметил, что на госпрограмму «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодёжной политики» в проекте бюджета региона заложено 12 млрд рублей.

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