Подробности строительства флагманской школы в Псковской области раскрыл Андрей Ермаков

13:00, 26 декабря 2024, ПАИ

О подробностях строительства флагманской школы в Пскове рассказал председатель профильного регионального комитета Андрей Ермаков в итоговом интервью ПАИ.

Уникальный проект анонсировали в начале 2024 года. В Пскове будет вестись строительство флагманской школы с кампусом, где будут обучаться талантливые дети не только из Псковской области, но и из других регионов. На реализацию проекта этого образовательного учреждения выделено более 4 миллиардов рублей.

По словам Андрея Ермакова, проект находится на стадии активной реализации. «Уже получено заключение государственной экспертизы, то есть полностью выполнены все работы по проектированию здания, осуществлена приёмка участка. Уже поступило первое оборудование, что позволяет приступить к возведению каркаса здания. Это уникальный проект. Таких школ в России на настоящий момент реализуется меньше десятка, в перспективе может быть чуть больше, но мы находимся в стадии пилотирования самого грандиозного проекта», – подчеркнул Андрей Ермаков.

Во флагманской школе внедрят инновационный подход к образовательному процессу и созданы расширенные возможности для выпускников, добавил он.

«В школу придут работать специалисты, которые выберут новую карьеру и, возможно, новый регион. Также планируется благоустроить выход к реке Великой, чтобы создать интересное пространство. Мы специально выбрали место не в самом центре города, чтобы создать атмосферу обособленности вокруг этой организации. Кампус на 300 мест будет предназначен для постоянного пребывания учеников, в том числе тех, кто будет приезжать из различных муниципалитетов Псковской области и других регионов. Посмотрим, как будет складываться соотношение между местными и приезжими школьниками», – отметил Андрей Ермаков.

Строительство флагманской школы начнётся в следующем году, а к 2027 году здание будет полностью готово. Общая территория всего учреждения будет около 15 гектаров.

Кроме того, у преподавателей в школе будут высокие зарплаты, добавил он. «Флагманская школе предполагает софинансирование со стороны федерального министерства, и зарплата в этой школе будет выше существенно, чем в иных образовательных организаций. Безусловно мы ожидаем того, что туда придут те специалисты, которые сегодня выбирают для себя иную стезю или даже иной регион. Это очень серьезная площадка, которая может позволить закрепиться самым амбициозным в нашем регионе», – заключил Андрей Ермаков.