Анна Фадеева победила в акции «Губернаторский дневник» с третьего раза

13:48, 26 декабря 2024, ПАИ

Ученица 5 «А» класса Красногородской средней школы Анна Фадеева в числе лучших школьников Псковской области одержала победу в конкурсе «Губернаторский дневник».

Акция «Губернаторский дневник» в этом году проходит уже в 12-й раз. Аня стала лучшей в первом триместре этого учебного года среди обучающихся 5–7 классов школ Псковской области. За сентябрь, октябрь и ноябрь она заработала 203 пятёрки. Всего в акции приняли участие 140 ребят из 22 районов области. Аня участвует в акции уже в третий раз, а в этом году ей удалось одержать победу.

Она рассказала, что секрет её успеха в старании и прилежной учёбе. Участвовать в акции ей предлагала мама Наталья Михайловна, которая верила в победу дочери: «Моя мама говорила, что нужно участвовать и не стоит сдаваться. И в третий раз я победила! Я была очень рада, когда узнала о победе. Мои одноклассники очень удивились, думаю, им было интересно узнать о моей победе».

Аня Фадеева с первого класса отличница в школе, уверенно занимает первые места в олимпиадах по русскому языку и литературе. А среди самых своих любимых школьных предметов она назвала музыку, ИЗО и физкультуру. Девочка увлекается рисованием и обожает читать рассказы о животных. Ещё Аня призналась: «У нас в классе 20 человек. И кроме меня по итогам четверти у нас есть четыре отличника. Всем ребятам, которые участвовали, но не победили в этот раз, и тем, кто хочет победить, я хочу пожелать старания, чтобы они не останавливались на достигнутом, «бились» до последнего за победу и поскорее победили».

По итогам первого триместра победителями среди учащихся 2–4-х классов стал третьеклассник Андрей Чернецов из средней общеобразовательной школы № 9 Великих Лук. Его результат – 344 пятёрки. Также победителем в этой возрастной группе стала второклассница Влада Дарина Бирюкова из Себежской общеобразовательной школы. Она получила 201 пятёрку.

Среди старшеклассников, учащихся 8–11-х классов победительницей стала восьмиклассница Лия Сыропятова из Писковской средней общеобразовательной школы. В её зачёте 204 пятёрки.

Напомним, главный приз акции – чаепитие лично с губернатором Псковской области. Также победителей ждут экскурсии и развлекательная программа.

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Как акция проходила в предыдущие годы, читайте в специальном сюжете ПАИ.

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