В России намерены запретить продажу вейпов
В России намерены запретить продажу вейпов и жидкостей для них. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму депутаты от КПРФ, пишет Lenta.ru.
Основной причиной для появления законопроекта стал резкий рост числа пользователей электронных устройств для курения, в том числе среди подростков, а также слабый контроль со стороны надзорных органов, говорится в пояснительной записке.
Авторы инициативы отметили, что вейпы представляют угрозу для здоровья, повышая риск возникновения сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. «Кроме того, молодые люди — потребители вейпов — склонны далее к переходу на традиционный вариант табакокурения со всеми его негативными последствиями для здоровья», — уверены авторы законопроекта.
По мнению депутатов, полный запрет на продажу вейпов является необходимой мерой для улучшения общественного здоровья.
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