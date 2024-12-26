Чихуахуа не пропустили в Латвию через госграницу в Псковской области
Собаку не пропустили в Латвию через госграницу в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.
Животное вывозили из Смоленской области в Латвию. Во время документарного контроля было установлено невыполнение требований Европейского союза – на собаку отсутствовал лабораторный анализ на определение титра антител к вирусу бешенства.
Вывоз домашнего питомца с таможенной территории ЕАЭС запрещён, выдан акт о возврате.
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