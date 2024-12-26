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Чихуахуа не пропустили в Латвию через госграницу в Псковской области

Собаку не пропустили в Латвию через госграницу в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Чихуахуа не пропустили в Латвию через госграницу в Псковской области. Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

Животное вывозили из Смоленской области в Латвию. Во время документарного контроля было установлено невыполнение требований Европейского союза – на собаку отсутствовал лабораторный анализ на определение титра антител к вирусу бешенства.

Вывоз домашнего питомца с таможенной территории ЕАЭС запрещён, выдан акт о возврате.

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