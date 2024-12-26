Бюджет Псковского района на 2025 год приняли в ходе завершающей сессии депутаты муниципального Собрания

22:00, 26 декабря 2024, ПАИ

Бюджет Псковского района на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов принят в ходе завершающей в этом году сессии муниципального Собрания. Об этом сообщила глава Псковского района Наталья Фёдорова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Как и в прежние годы, бюджет имеет социальную направленность и сформирован по программному принципу, заявила глава муниципалитета.

Кроме того, депутаты одобрили установку двух памятных досок Героям СВО, утвердили план приватизации муниципального имущества на 2025 год и передали администрации Псковского района отдельные полномочия по решению вопросов местного значения администрациями Ядровской и Тямшанской волостей.

«Благодарю депутатов за взвешенный подход и конструктивную работу», – добавила Наталья Фёдорова.