Бюджет Псковского района на 2025 год приняли в ходе завершающей сессии депутаты муниципального Собрания
Бюджет Псковского района на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов принят в ходе завершающей в этом году сессии муниципального Собрания. Об этом сообщила глава Псковского района Наталья Фёдорова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Как и в прежние годы, бюджет имеет социальную направленность и сформирован по программному принципу, заявила глава муниципалитета.
Кроме того, депутаты одобрили установку двух памятных досок Героям СВО, утвердили план приватизации муниципального имущества на 2025 год и передали администрации Псковского района отдельные полномочия по решению вопросов местного значения администрациями Ядровской и Тямшанской волостей.
«Благодарю депутатов за взвешенный подход и конструктивную работу», – добавила Наталья Фёдорова.
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Бюджет Псковского района на 2025 год приняли в ходе завершающей сессии депутаты муниципального Собрания
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