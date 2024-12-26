Гуманитарную помощь и подарки для детей Херсона и Курска продолжают собирать в Пскове

23:13, 26 декабря 2024, ПАИ

Штаб взаимопомощи «Мы вместе» в Пскове продолжает принимать гуманитарную помощь и подарки для детей Херсона и Курска. Об этом ПАИ сообщили в Ресурсном центре поддержки добровольчества Псковской области.

В декабре акцию поддержали военный учебный центр при ПсковГУ, Росприроднадзор, неравнодушные жители Гдовского района, ученики и педагоги МБОУ «Подборовская средняя общеобразовательная школа», неравнодушные жители Пскова.

«Примите участие и вы. Соберите сладкий подарок для ребёнка и передайте посылку волонтёрам. Ближайший штаб можете найти по ссылке на нашей интерактивной карте. Благодарим каждого участника акции сбора гуманитарной помощи: ваше доброе сердце помогает дарить тепло тем, кому это так необходимо», – подчеркнули организаторы.

Ранее сообщалось, что порядка 40 тонн гуманитарного груза отправят волонтёрские организации «Альт» и «Надёжный тыл» для военнослужащих 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, отдающих свой воинский долг в зоне СВО.