Гуманитарную помощь и подарки для детей Херсона и Курска продолжают собирать в Пскове
Штаб взаимопомощи «Мы вместе» в Пскове продолжает принимать гуманитарную помощь и подарки для детей Херсона и Курска. Об этом ПАИ сообщили в Ресурсном центре поддержки добровольчества Псковской области.
В декабре акцию поддержали военный учебный центр при ПсковГУ, Росприроднадзор, неравнодушные жители Гдовского района, ученики и педагоги МБОУ «Подборовская средняя общеобразовательная школа», неравнодушные жители Пскова.
«Примите участие и вы. Соберите сладкий подарок для ребёнка и передайте посылку волонтёрам. Ближайший штаб можете найти по ссылке на нашей интерактивной карте. Благодарим каждого участника акции сбора гуманитарной помощи: ваше доброе сердце помогает дарить тепло тем, кому это так необходимо», – подчеркнули организаторы.
Ранее сообщалось, что порядка 40 тонн гуманитарного груза отправят волонтёрские организации «Альт» и «Надёжный тыл» для военнослужащих 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, отдающих свой воинский долг в зоне СВО.
Гуманитарную помощь и подарки для детей Херсона и Курска продолжают собирать в Пскове
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