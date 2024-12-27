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Общество

Псковских школьников учили правильно питаться

Занятие по правильному питанию провели для псковских школьников специалисты ПсковГУ, сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.

Фото: пресс-служба ПсковГУ

Для ребят подготовили диктант, в котором были представлены вопросы об основных аспектах правильного питания и нутрициологии. Представители вуза рассказали учащимся о важности здорового питания для развития организма, функционирования работы органов и систем, когнитивных способностей, а также профилактики социально значимых неинфекционных заболеваний.

«Питание является одним из важнейших факторов, определяющих здоровье человека. Оно должно быть безопасным, качественным, соответствовать физиологическим и возрастным потребностям человека и обеспечивать поступление всех необходимых питательных веществ. То, чем мы питаемся, влияет на все системы нашего организма и определяет наше благополучие на годы вперёд», – отметила профессор кафедры клинической медицины ПсковГУ Марина Галактионова.

Подобные диктанты являются важным элементом в образовании и предметном воспитания детей, так как не только позволяют провести фронтальный контроль знаний, но и заострить внимание на повседневных вещах, которые определяют здоровье и социокультурный образ, подчеркнул младший научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории комплексных экологических исследований Илья Тимофеев.

Мероприятие прошло по программе стратегического академического лидерства «Приоритет-2030».

Отметим, что в феврале 2025 года будет проходить «Нутрициодиктант-2025» для всех обучающихся и профессорско-преподавательского состава ПсковГУ.

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