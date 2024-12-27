Участники и ветераны СВО поздравили с наступающим Новым годом боевых товарищей в военном госпитале Пскова

13:00, 27 декабря 2024, ПАИ

Участники и ветераны СВО поздравили с наступающим Новым годом своих боевых товарищей в военном госпитале Пскова, сообщили ПАИ в Ассоциации ветеранов СВО Псковской области.

Участники проекта «Школа адаптивного спорта Псковской области», реализуемого при поддержке «Росмолодёжь. Гранты», совместно с Ассоциацией ветеранов СВО Псковской области, Псковским агротехническим колледжем и движением «Юнармия» организовали предновогодний концерт для раненых бойцов.

Руководитель Ассоциации ветеранов СВО Псковской области Дмитрий Ющенко обратился к бойцам с мотивационной речью и немного рассказал о себе.

С поздравлением также выступила руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» по Псковской области Надежда Васильева. Она поблагодарила бойцов за службу и поздравила с наступающим Новым годом. Одним из главных пожеланий было скорейшее выздоровление.

Ветеран специальной военной операции, награждённый медалью «За отвагу», Валерий Хруцкий сыграл на варгане. «Я уже восемь лет не употребляю ни алкоголь, ни мясо. Во время боевых действий нужно как-то нервы успокаивать, и вот в зоне СВО играл на варгане», – рассказал он.

«Понравились все выступления. Ребята – настоящие артисты, выступают с такой самоотдачей. Меня очень тронул их репертуар: про родину, про нашу Россию, про любовь к родной земле. Это настоящее патриотическое творчество. Ведь любовь к Отечеству проявляется по-разному: мы с оружием в руках защищаем нашу страну, а эти дети поют о том, какая она прекрасная», – поделился впечатлениями один из военнослужащих.